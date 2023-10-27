العالم اليوم - تقرير: إسرائيل مستعدة لـ"دفع ثمن" مقابل إطلاق سراح الرهائن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 02:23 مساءً - كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب مستعدة لـ"دفع ثمن" مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ 7 أكتوبر.

وقالت إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسطاء بأنهم مستعدون للنظر في صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين.

ونقل المصدر هذا التصريح عن مسؤول سياسي مطلع على المفاوضات الجارية بين إسرائيل وقطر ومصر ووسطاء آخرين.

وأوضح المسؤول أن إسرائيل "تجاوزت خطوطها الحمراء التي لن تتنازل عنها في المفاوضات".

وتزعم تقارير إعلامية أن حماس تطالب بنقل الوقود إلى قطاع غزة وإطلاق سراح السجناء ووقف إطلاق النار.

وذكر المسؤول: "الأمور تقترب من لحظة النضج، وسنعرف قريبا إلى أن ستتجه".

وأبرزت مصادر أخرى أن تل أبيب ستنظر "في احتمال إدخال الوقود، في حال تم عرض صفقة جدية".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، أن أكثر من نصف الرهائن، الذين يقدر عددهم بأكثر من 220 رهينة، يحملون جوازات سفر أجنبية من 25 دولة مختلفة.

وفي المقابل، أعلنت حماس أن نحو 50 أسيرا قتلوا في القصف الإسرائيلي على غزة.