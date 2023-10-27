العالم اليوم - بالفيديو.. إصابة إسرائيليين إثر قصف مبنى في تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 02:23 مساءً - أفاد مراسلنا، الجمعة، بإصابة 3 إسرائيليين إثر قصف مبنى في تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة.

وقال مراسلنا: "في حصيلة أولية، إصابة 3 إسرائيليين بإصابات ما بين متوسطة وطفيفة نتيجة تعرض مبنى في تل أبيب لقصف بصاروخ أطلق من قطاع غزة".

ورصد مقطع فيديو، منتشر على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، لحظة قصف المبنى بالصاروخ، مما خلف انفجارا قويا.

ونقلت مصادر إعلامية عن حماس قولها: "أطلقنا وابلا كثيفا على تل أبيب بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

من جهتها، كشفت القناة "12" الإسرائيلية: "يبدو أن الضرر وقع في الطابق الرابع من المبنى".

وتابعت أن هناك "حاليا المزيد من الإنذارات في تل أبيب وفي أنحاء غوش دان".