العالم اليوم - قاعدة مكتظة بالمقاتلات والطائرات.. أميركا تحشد بهذه الجزيرة

انتم الان تتابعون خبر قاعدة مكتظة بالمقاتلات والطائرات.. أميركا تحشد بهذه الجزيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 02:23 مساءً - تحدثت العديد من وسائل الإعلام اليونانية خلال الأيام الماضية عن بدء استخدام قاعدة "إليوسيس" الجوية بالقرب من أثينا لعمليات القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط.

ونقلت "سبوتنيك"، عن بعض تلك الوسائل أن القاعدة الأميركية التي تتمركز في مدينة سودا على جزيرة كريت أصبحت مكتظة بالفعل بالمقاتلات والطائرات، التي تسببت بغضب السكان.

وذكرت قناة "open" التلفزيونية: "بدأت أولى الطائرات الأميركية الكبيرة في الوصول إلى القاعدة الجوية التابعة للسرب الجوي رقم 112 في إليوسيس بالقرب من أثينا".

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، في حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، عن أسباب تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في الشرق الأوسط، بعد الإعلان عن إرسال أنظمة دفاع جوي إضافية للمنطقة.

وقال وربيرغ، إن إرسال حاملتي الطائرات المقاتلة، والأنظمة الدفاعية، وغيرها من الأسلحة يستهدف إلى إيصال "رسالة واضحة لإيران وحزب الله وأي طرف من الأطراف التي تريد استغلال الوضع الراهن وتقوم التصعيد".

وآثار الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة حماس، مخاوف أميركية من اتساع رقعة المواجهات العسكرية في المنطقة، وتدخل أطراف ثالثة على خط الأزمة، مما يُنذر بتفاقم الأوضاع في المنطقة.