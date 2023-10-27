العالم اليوم - وفد أطباء أوروبيين إلى قطاع غزة.. وهذه مهمته

انتم الان تتابعون خبر وفد أطباء أوروبيين إلى قطاع غزة.. وهذه مهمته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 02:23 مساءً - دخل وفد من الأطباء الأوروبيين قطاع غزة عبر معبر رفح، الجمعة، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وأوضحت مصادرنا، أن الوفد يتألف من 9 أطباء أوروبيين متخصصين في "جراحات الحروب"، ويحملون معدات طبية مخصصة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة.

وسيوزع الأطباء على مستشفيات محافظة جنوب غزة، بعد الانتهاء الترتيبات الأمنية اللازمة.

كما دخل مع الوفد مهندس متفجرات، متخصص في فحص الأجسام غير المنفجرة، وفق مراسلنا.

وجرى التنسيق لدخول الوفد عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر في الهلال الأحمر المصري عن دخول 10 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استلامها.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنه استلم 6 شاحنات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و4 من الهلال الأحمر المصري، تحتوي جميعها أغذية وأدوية ومستلزمات طبية.

وبذلك وصل عدد الشاحنات التي وصلت الجانب الفلسطيني حتى اللحظة إلى 84، فيما لم يتم السماح حتى الآن بإدخال الوقود.

يشار إلى أن حركة مرور شاحنات المساعدات تشهد تباطؤا خلال اليومين الأخيرين، بسبب خضوعها لإجراءات تفتيش من جانب السلطات الإسرائيلية في معبر العوجة.