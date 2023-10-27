العالم اليوم - المركزي الروسي يرفع الفائدة للمرة الرابعة لكبح التضخم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 02:23 مساءً - رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 15 بالمئة، بما يفوق جميع توقعات المحللين.

ويأتي قرار المركزي الروسي في ظل قلقه من أن المخاطر التضخمية لا تزال في ارتفاع، حتى بعد أن أدت إعادة فرض ضوابط رأس المال إلى تخفيف الضغط على الروبل.

وأشار المركزي، إلى أن قراره برفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، جاء على خليفة ارتفاع الضغوط التضخمية بشكل كبير إلى مستوى أعلى من توقعاته.

وبحسب بيان مجلس إدارة البنك فإن تقديراته للتضخم لا تزال مرتفعة نظرا لزيادة الطلب المحلي بشكل متواصل وبما يتجاوز القدرة على زيادة إنتاج السلع وتقديم الخدمات.

ويتوقع بنك روسيا أن يتراوح التضخم السنوي بين 7 و7.5 بالمئة في العام الجاري، وينخفض إلى ما بين 4 و4.5 بالمئة في العام المقبل، بحسب تقديراته المحدثة.

ويستهدف المركزي خفض التضخم إلى 4 بالمئة بحلول العام المقبل وهو ما يتطلب تشديد السياسة المالية، بحسب بيان بنك روسيا.

وتشير تقديرات المركزي الروسي إلى نمو الناتج المحلي خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 2.2 و2.7 بالمئة، مقارنة مع توقعاته السابقة بين 1.5 و2.5 بالمئة.