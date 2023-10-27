نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصدر يطالب الحكومة والبرلمان بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية والبرلمان بالتصويت على قرار يقضي بغلق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق "نصرة" للفلسطينيين.

وقال الصدر في منشور على مواقع موقع "إكس": "أطالب (الحكومة العراقية)، و(البرلمان العراقي) بكل فئاته وتوجهاته، ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة بالتصوت على غلق السفارة الأمريكية في العراق للدعم الأمريكي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة".

وأكد على ضرورة "حماية أفرادها (السفارة الأمريكية) الدبلوماسيين، وعدم التعرض لهم من قبل الميليشيات الوقحة، والتي تريد النيل من أمن العراق وسلامته"، في حال التصويت على القرار.

كما قال الصدر "إن لم تستجب الحكومة والبرلمان، فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقا"، مطالبا أنصار التيار "إلتزام الطاعة وعدم التصرف الفردي، وتجنب ستعمال السلاح مطلقا.