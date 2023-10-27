نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة 4 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة على تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم في خبر عاجل لها عن إصابة 4 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة على تل أبيب.

فيما كان قد سمع دوي صفارات الإنذار في أسدود، وكيسوفيم، وتل أبيب وميحطها تزامنا مع رشقة صاروخية جديدة باتجاه عدة مدن إسرائيلية بينها عسقلان وتل أبيب.

وأعلنت "كتائب القسام" توجيه ضربة صاروخية باتجاه تل أبيب، ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين.

وجاء في بيانها: "كتائب القسام تقصف "تل أبيب" ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".