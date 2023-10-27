نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات وخسائر مادية في تل أبيب جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم بإصابة 4 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على مبنى في تل أبيب.

وأكدت الشبكة أنه في وقت سابق بسماع دوي صفارات الإنذار في أسدود، وكيسوفيم، وتل أبيب وميحطها تزامنا مع انطلاق رشقة صاروخية جديدة باتجاه عدة مدن إسرائيلية بينها عسقلان وتل أبيب.

وأعلنت "كتائب القسام" توجيه ضربة صاروخية باتجاه تل أبيب، ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين.

وجاء في بيانها: "كتائب القسام تقصف "تل أبيب" ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".