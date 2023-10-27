العالم اليوم - ماكرون: نتطلع إلى بناء تحالف إنساني لأجل غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 03:21 مساءً - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنه يتطلع إلى بناء تحالف إنساني بشأن غزة في محادثات مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر.

وقال ماكرون بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "قبرص يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للعمليات الإنسانية".

وطالب الرئيس الفرنسي بـ"هدنة إنسانية" في غزة، مشيرا إلى الهدنة الإنسانية ستكون مفيدة.

وأضاف: "نريد إجلاءهم في أقرب وقت. وهذا ما نقوم بتنظيمه مع كلّ من السلطات الفلسطينية ومصر. وهذا ما ترغب عدة دول أوروبية أخرى في القيام به بالتنسيق معنا".

والأربعاء، أعلن ماكرون من القاهرة أن بلاده سترسل إحدى سفن قواتها البحرية الى شرق البحر المتوسط "لدعم مستشفيات" غزة، وأن طائرة تحمل مستلزمات طبية مخصصة للقطاع ستصل كذلك إلى مصر الخميس.

وأوضح ماكرون عقب مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن السفينة "ستبحر من تولون خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة"، مضيفا أن "طائرة فرنسية ستهبط غدا في مصر لتسليم مستلزمات طبية".

وتتراكم المساعدات الانسانية الدولية منذ أيام على الجانب المصري من معبر رفح، إلا أن كميات ضئيلة منها دخلت قطاع غزة، حيث تزداد الأزمة الإنسانية حدة جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.