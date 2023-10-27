العالم اليوم - "عملية الإنزال البحري".. روايتان متناقضتان من إسرائيل وحماس

انتم الان تتابعون خبر "عملية الإنزال البحري".. روايتان متناقضتان من إسرائيل وحماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 03:21 مساءً - قدمت إسرائيل رواية مختلفة عما قدمته حركة حماس، بشأن عملية إنزال بحري لجنود إسرائيليين جنوبي قطاع غزة، الجمعة.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الكوماندو البحري التابعة له، نفذت عملية إنزال ودهم بحرية، ودمرت بنى تحتية لحماس.

وأضاف الجيش في بيان: "نفذت قوات الكوماندو البحري خلال ساعات الليلة الماضية عملية دهم مركزة من البحر في جنوب قطاع غزة، حيث دمر أفراد الكوماندو البحري بنى تحتية لحماس، ونشطت داخل مجمع تستخدمه أفراد القوة البحرية للتنظيم".

وتابع البيان: "شاركت في العملية قطع بحرية أخرى لسلاح البحرية وقطع جوية"، مشيرا إلى أن "القوات خرجت من المنطقة بعد استكمال المهمة".

رواية حماس

وفي المقابل، قدمت حركة حماس في وقت سابق رواية مختلفة لما حدث، حيث قالت إن مقاتليها تصدوا فجر الجمعة لجنود إسرائيليين حاولوا الدخول من منطقة رفح إلى داخل غزة عبر البحر.

وأضافت: "تم اكتشاف المحاولة من قبل مقاتلينا والتصدي لها، مما اضطر الجيش الإسرائيلي إلى استدعاء سلاح الطيران وعودتهم تاركين خلفهم كمية كبيرة من الذخائر".

وتستمر إسرائيل في قصفها لقطاع غزة، مع تنفيذ بعض عمليات التوغل البري تمهيدا لاجتياح يعتقد أنه سينفذ قريبا، في مقابل إطلاق حماس صواريخ تستهدف مدنا ومناطق إسرائيلية، آخرها أصاب مبنى سكنيا في تل أبيب، الجمعة.