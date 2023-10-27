العالم اليوم - تراجع أرباح "إيني" الإيطالية بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 03:21 مساءً - تراجع صافي أرباح مجموعة "إيني" الإيطالية بنسبة 67 في المئة إلى 1.91 مليار يورو في الربع الثالث من العام الجاري، على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز.

لكن الرقم أعلى مما توقعه محللون استطلعت آراءهم شركة البيانات المالية "فاكت سيت" إذ توقعوا بأن تبلغ الأرباح عملاقة الطاقة الإيطالية 1.64 مليار يورو.

وتراجع صافي الأرباح المعدّلة، وهو رقم تتابعه الأسواق عن كثب نظرا إلى أنه لا يشمل العوامل الاستثنائية، بنسبة 51 في المئة إلى 1.81 مليار يورو.

وعلى غرار منافسيها، استفادت "إيني" العام الماضي من ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية حرب أوكرانيا، فسجلت صافي أرباح قياسي بلغ 13.8 مليار يورو.

وتبدل الوضع في 2023 مع تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال بنسبة 14 في المئة في الربع الثالث، ليسجل بالمعدل 86.76 دولار، وفق ما ذكر بيان للشركة.

لكن التراجع أقل من انخفاض بنسبة 31 في المئة سُجّل في الفصل الثاني عندما بلغ معدل سعر البرميل 78.39 دولار.

وذكرت "إيني" أنه إضافة إلى ذلك، تراجع السعر المرجعي للغاز الطبيعي بنسبة 83 في المئة في الربع الثالث.

وتراجعت عائدات المجموعة بنسبة 40 في المئة في الأشهر الثلاثة إلى 22.31 مليار يورو، لتكون أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 32.58 مليار يورو.

وتراجعت الأرباح التشغيلية المعدلة بنسبة 48 في المئة إلى 3.01 مليارات يورو في الربع الثالث.

لكن "إيني" رفعت توقعاتها للأرباح التشغيلية المعدلة للعام بأكمله إلى 14 مليار يورو، مقارنة مع 12 مليارا في السابق، فيما بدأت أسعار النقط ترتفع مجددا على وقع المخاوف المرتبطة بتداعيات حرب حماس وإسرائيل.

وتتوقع "إيني" حاليا بأن يبلغ معدل خام برنت 84 دولارا للعام 2023 مقارنة مع 80 دولارا وفق التوقعات السابقة.

أنتجت المجموعة 1.63 مليون برميل من المحروقات يوميا خلال الفصل الثالث، بزيادة نسبتها 4 بالمئة.

وتوصلت "إيني" الاثنين إلى اتفاق مع قطر مدته 27 عاما لتوريد الغاز الطبيعي المسال الى إيطاليا.

كما أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن اكتشاف نفطي كبير في إندونيسيا.