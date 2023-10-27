العالم اليوم - رغم تراجعها.. جي بي مورغان يوصي بشراء الأسهم السعودية

انتم الان تتابعون خبر رغم تراجعها.. جي بي مورغان يوصي بشراء الأسهم السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 03:21 مساءً - رفع بنك "جي بي مورغان"، الجمعة، توصيته لسوق الأسهم السعودية إلى "زيادة الوزن" من نظرة "محايدة"، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، الجمعة.

وتعني التوصية بزيادة الوزن، تشجيع المستثمرين والمحافظ على زيادة الوزن النسبي لأسهم ما في المحفظة الاستثمارية، مقارنة بالنظرة المحايدة التي تعني أن البنك ليس ضد أو مع مسألة زيادة وزن الأسهم في المحفظة.

وقال البنك أن السبب في توصيته بشراء الأسهم السعودية رغم تراجعها منذ بداية العام، لعوامل مثل أسعار النفط الممتازة، وقوة الدولار.

ويخطط "جي بي مورغان" لتخصيص ميزانية خاصة به لزيادة الوزن في أسهم الصين، والسعودية والهند، نظراً لزخم النمو الجذاب في الصين، وانخفاض مراكز المستثمرين، والتقييمات الإيجابية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان،قد توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية، بنحو ستة بالمئة هذا العام، مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في وضع جيد.

وأوضح الجدعان، في تصريحات أدلى بها في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض، أن السعودية تركز على نمو الناتج المحلي غير النفطي وهو محور رؤية 2030.

وقال إن الربع الماضي شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية نمواً بنسبة 6.1 بالمئة، متوقعاً أن يبلغ النمو بنهاية العام نحو 6 بالمئة وأن يكون النمو حول هذا المستوى في العام المقبل.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، كان قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023، على خلفية خفض إنتاج النفط، لكنه رفع توقعاته للمملكة في العام المقبل.

وبحسب أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، المنشور في العاشر من أكتوبر الجاري، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8 بالمئة فقط في العام الجاري، انخفاضا من 1.9 بالمئة في توقعات يوليو.

وفي العام المقبل توقع الصندوق، أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 4 بالمئة، ارتفاعا من 2.8 بالمئة في التوقعات السابقة.

وتتوقع المملكة أن تحقق نموا بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2024، بحسب البيان المالي لموازنة العام المقبل.