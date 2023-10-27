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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | الرئيس الفرنسي: فرنسا فقدت 35 من مواطنيها في الهجمة "الإرهابية" لـ"حـمـاس"

عاجل | الرئيس الفرنسي: على إسرائيل أن تستهدف "الإرهابيين من حماس" بشكل دقيق دون تعريض المدنيين للخطر في فلسطين..تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، عن تعاون فرنسا مع مصر والأردن من أجل تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، وطالب الرئيس الفرنسي من إسرائيل أن تستهدف الإرهابيين بشكل دقيق دون أن تعرض حياة المدنيين إلى الخطر.

وتابع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، وأشار إلى أن فرنسا قامت بإرسال سفينة مساعدات ومن المقرر أن تصل قريبًا إلى شواطئ غزة.

عاجل | الرئيس الفرنسي: على إسرائيل أن تستهدف "الإرهابيين من حماس" بشكل دقيق دون تعريض المدنيين للخطر في فلسطين

الرئيس الفرنسي: فرنسا فقدت 35 من مواطنيها في الهجمة "الإرهابية" لـ "حـمـاس"



وأكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا فقدت 35 من مواطنيها في الهجمة "الإرهابية" لـ "حـماس"، وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مطالبة فرنسا بعمل هدنة إنسانية، وأكد على مطالبة فرنسا ببناء تحالف إنساني بشأن غزة في محادثات مع محادثات مع قبرص واليونان.



وأضاف الرئيس الفرنسي: "نسعى إلى وقف إطلاق نار مؤقت لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، وعلينا أن نبدأ جولة جديدة من المفاوضات على أساس حل الدولتين".



الرئيس الفرنسي: نقر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن عليها أن تحمي المدنيين خلال عملياتها

وأكمل الرئيس الفرنسي تصريحاته قائلًا: "نسعى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة..نقر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن عليها أن تحمي المدنيين خلال عملياتها".

عاجل | الرئيس الفرنسي: على إسرائيل أن تستهدف "الإرهابيين من حماس" بشكل دقيق دون تعريض المدنيين للخطر في فلسطين

وأردف الرئيس الفرنسي تصريحاته قائلًا: "علينا أن نبدأ جولة جديدة من المفاوضات على أساس حل الدولتين..بنينا ائتلافًا إنسانيًّا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

أبرز تصريحات الرئيس الفرنسي اليوم بشأن حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني



- نسعى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة

- "فرنسا فقدت 35 من مواطنيها في الهجمة الإرهابية لحماس"

- على إسرائيل أن تستهدف الإرهابيين بشكل دقيق دون تعريض المدنيين للخطر

- بنينا ائتلافا إنسانيا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

- علينا أن نبدأ جولة جديدة من المفاوضات على أساس حل الدولتين

- نقر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن عليها أن تحمي المدنيين خلال عملياتها

- نسعى إلى وقف إطلاق نار مؤقت لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة