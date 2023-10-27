العالم اليوم - دين فيليبس.. "النائب الثري" ينافس بايدن على رئاسة أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 04:19 مساءً - بعد أشهر من التلميحات، أعلن النائب دين فيليبس أنه سينافس الرئيس جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس.

الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا، من أشد المنتقدين لمحاولة بايدن إعادة انتخابه، وكان قد أشار في مناسبات عدة إلى الرغبة في وجود زعيم أصغر سنا ليحل محل الرئيس البالغ من العمر 80 عاما، إذ سبق ودعا مرشحين آخرين في الحزب إلى تحديه.

فيليبس البالغ من العمر 54 عاما، سيطلق حملته لعام 2024، الجمعة، في ولاية نيو هامبشاير، الموعد النهائي لتقديم المرشحين للظهور في الاقتراع الأولي.

بعد أن قال في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا متحمس للإعلان عن ترشحي للرئاسة في عام 2024، لقد حان الوقت لإعادة توحيد بلادنا مرة أخرى، واستخدام اختلافاتنا لجعلنا أقوى. حان الوقت لإصلاح أميركا".

النائب الديمقراطي قال إنه يعتقد أن الوقت قد حان لجيل جديد من الديمقراطيين لقيادة الحزب، خاصة مع احتمال أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري.

وأضاف أنه درس بيانات استطلاعات الرأي، ويشعر بالقلق بشأن احتمال فوز ترامب على بايدن، في حال أصبحت انتخابات 2024 بمثابة إعادة لسباق 2020.

وقال فيليبس: "أعتقد أن الرئيس بايدن قام بعمل رائع لبلدنا، لكن الأمر لا يتعلق بالماضي، إنها انتخابات تتعلق بالمستقبل".

ووصف فيليبس ولاية ترامب الثانية المحتملة بأنها لحظة أزمة للديمقراطية الأميركية، معترفا بأنه يواجه صعودا شاقا لأن العديد من الديمقراطيين يدعمون بايدن بشدة، وهم مقتنعون بأن الرئيس ما يزال في وضع جيد للتغلب على ترامب مرة أخرى.

لكنه يعتقد أن بعض الناخبين الديمقراطيين يتوقون إلى بديل يوفر تباينا بين الأجيال ويحمل رسالة وسطية، وهو ما شدد عليه فيليبس منذ انتخابه لأول مرة لعضوية مجلس النواب في عام 2018.

وأضاف فيليبس أنه يشجع الديمقراطيين الآخرين على دخول السباق، على أمل أن تُوفر المنافسة الإضافية للحزب مرشحا قويا وليده الخبرة الكافية.

النائب الديمقراطي قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" في رسالة وجهها إلى أعضاء الحزب: "ادخلوا الانتخابات التمهيدية يا أصدقائي، كل من هم على مقاعد البدلاء، واجهوا اللحظة. لا تنتظروا 5 سنوات. نحن بحاجة إليكم الآن".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه بايدن معدلات تأييد راكدة وسط مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد وعمر الرئيس.

وعندما سألها أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، عما إذا كان لدى الرئيس رد فعل على التقارير التي تفيد بأن فيليبس يستعد لدخول السباق الانتخابي، قالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنها لن تتحدث عن السياسة الانتخابية، لكنها أشارت إلى أن أغلب المشرعين الديمقراطيين يدعمون الرئيس.

من هو دين فيليبس؟