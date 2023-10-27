العالم اليوم - تباين الأداء الأسبوعي لمؤشرات الإمارات ودبي بالمنطقة الخضراء

انتم الان تتابعون خبر تباين الأداء الأسبوعي لمؤشرات الإمارات ودبي بالمنطقة الخضراء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 04:19 مساءً - شهدت بورصتا الإمارات تباينا في الأداء، الجمعة، في ظل تداولات متقلبة وسط استمرار حذر المستثمرين على خلفية تصاعد الصراع في المنطقة.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي المالي 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 2.5 بالمئة.

وسجل المؤشر تراجعا أسبوعيا 0.8 بالمئة.

ومن بين الأسهم الأخرى هبط سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.4 بالمئة.

وانتعشت البورصة في أبوظبي بشكل طفيف اليوم بعد أسبوع صعب.

ومع ذلك قال أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة إكس.إس، إن البورصة لا تزال عند أقل من أدنى مستوى خلال العام، ومن الممكن أن تستمر في التأثر بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي دبي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي من حيث الأصول 2.8 بالمئة.

وارتفع المؤشر 0.9 بالمئة على أساس أسبوعي.

وأعلن البنك الخميس، عن قفزة 38 بالمئة على أساس سنوي في صافي أرباح الربع الثالث.

وقال نجم، إن بورصة دبي يمكن أن تظل معرضة لتأثيرات الوضع المتغير في المنطقة، ويمكن أن تساعد قوة الاقتصاد المحلي في الحفاظ على جاذبية السوق وجذب المستثمرين عندما تنحسر التوترات.