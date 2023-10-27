نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يعلن استهداف موقع "أبو دجاج" الإسرائيلي بالأسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف موقع "أبو دجاج" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة ‏وتدمير قسما من تجهيزاته الفنية والتقنية.‏

وقال "حزب الله" في بيانه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:40 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة الواقع في 27 أكتوبر 2023 موقع "أبو دجاج" بالأسلحة المناسبة ‏ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية والتقنية".‏

وفي سياق متصل، أفاد مراسل RT في لبنان بإطلاق دفعة صواريخ من منطقة العرقوب في القطاع الشرقي جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، تعرضت مجموعة من الجيش اللبناني لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي في بلدة عيترون جنوبي لبنان.

في حين أصدر "حزب الله" لاحقا بيان أعلن فيه استهداف موقع "مسكاف عام" الإسرائيلي حيث قال: "هاجم مجاهدونا عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة الواقع في 27 أكتوبر 2023 موقع "مسكاف عام" بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة ودمّروا قسما من تجهيزاته الفنية".

وذكر الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في الساعة الأخيرة قام مسلحون باطلاق قذائف من داخل الاراضي اللبنانية نحو موقع جيش الاحتلال في منطقة أفيفيم ونحو منطقة مسغاف عام دون وقوع إصابات"، لافتا إلى أن "مدفعية الجيش تقصف مصادر إطلاق النار".