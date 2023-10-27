نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب عددا من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بيت لحم والخليل في الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، حسب مراسلة RT.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 7 أشخاص أصيبوا في المواجهات، 3 منهم أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بينها إصابة خطيرة، وصلت إلى المستشفى الأهلي في الخليل.

وقد وصلت إصابتان إلى مستشفى الخليل الحكومي، وإصابتان إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

بدوره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة طفل يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص الحي في القدم على حاجز البيرة الشمالي، بيت إيل.

وشهدت مختلف انحاء الضفة الغربية مواجهات مع قوات القوات الإسرائيلية، عقب مسيرات حاشدة نصرة لغزة والمقاومة الفلسطينية وتنديدا بالقصف الإسرائيلي على القطاع.

وفي قرية أوصرين، جنوب نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت هناك.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب (25 عاما)، وقد تم نقله إلى المستشفى.

وأفادت مراسلة RT بأن القوات الإسرائيلية بدأت بقمع المتظاهرين عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينة ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية إلى 110 قتلى و1900 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الجاري.

بدوره، أعلن نادي الأسير أن حصيلة الفلسطينيين الذين تم اعتقاله منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ارتفع إلى أكثر من 1530.