نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة كولومبيا بالقاهرة تستقبل طائرة مساعدات إنسانية كولومبية لأهالى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت سفيرة كولومبيا بالقاهرة، آنا ميلينا مونيوس، اليوم الجمعة، فى مطار العريش طائرة بوينج 737-700 تابعة للقوات الجوية الكولومبية، تحمل مساعدات إنسانية لأهالى غزة، مما يمثل إشارة مهمة لهذه القضية النبيلة.

يأتى ذلك فى إطار التضامن والدعم من قبل حكومة كولومبيا بقيادة الرئيس جوستافو بيترو، ومساعدة القوة الجوية الكولومبية، والصليب الأحمر الكولومبى، والوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث UNGRD فى كولومبيا، والهلال الأحمر فى مصر وفلسطين، بالتعاون مع الحكومة المصرية.

كما أعلن الرئيس الكولومبى فى العاشر من أكتوبر على صفحته الشخصية على "تويتر": سنرسل طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة.. بانتظار فتح ممر إنسانى، وبعد ذلك كتب أيضًا: ستفتح كولومبيا سفارتها فى رام الله بفلسطين.

تشمل الشحنة التى تزيد حمولتها عن 10 أطنان، مجموعة متنوعة من الإمدادات الأساسية - بما فى ذلك الأغذية والأدوية والبطاطين ومنتجات النظافة والإمدادات الطبية.

وأثار الوضع فى غزة قلقا فى جميع أنحاء العالم، ولم تكن كولومبيا، بشعارها الدائم "الحياة قوة" غافلة عن هذا الواقع، كما أنها تدافع عن الحق فى الحياة واحترام المواطنين من كلا الجانبين.

وهذا العمل التضامنى نتيجة لجهود حكومة كولومبيا، التى تكرر معها تأكيد التزامها باحترام الحياة والقانون الإنسانى الدولى، وترفض أى عمل من أعمال العنف من جانب الطرفين، حيث ينبغى أن يكون للأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين الحق فى العيش فى سلام، كما أن الحكومة الكولومبية تدعو إلى عقد مؤتمر دولى للسلام من شأنه أن يمهد الطريق لدولتين مستقلتين وحرتين.

وتفخر كولومبيا بهذا الإسهام الكبير فى تخفيف حدة الحالة في غزة، وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز السلام والرخاء فى المنطقة.