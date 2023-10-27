العالم اليوم - كلوب: جسد صلاح في عمر 19 عاما

انتم الان تتابعون خبر كلوب: جسد صلاح في عمر 19 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 05:17 مساءً - قال المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، الجمعة، إن دور لاعبه محمد صلاح تطور بشكل كبير منذ وصوله إلى "أنفيلد"، معتبرا أن "جسد اللاعب المصري في عمر 19 أو 20 عاما".

وأحرز صلاح هدفه رقم 43 في أوروبا مع ليفربول في الفوز 5-1 على تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي، الخميس، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجلها أي لاعب لأي من أندية إنجلترا.

وسجل صلاح 9 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة، في جميع المسابقات هذا الموسم.

واللاعب البالغ من العمر 31 عاما بات على بعد 5 أهداف عن تسجيل 200 هدف في مسيرته إجمالا مع ليفربول.

وأوضح كلوب كيف تحول مهاجم روما السابق من جناح سريع إلى صانع ذكي للمساحات لصالح زملائه في الفريق.

وقال المدرب الألماني للصحفيين، الجمعة: "الشاب مو لاعب فائق السرعة ويمكنه التقدم من الخلف. منذ قدومه إلى هنا، ومنذ اليوم الأول كان عليه القيام بأشياء مختلفة. تأقلم بشكل جيد للغاية".

وتابع: "صلاح صانع اللعب في خط الهجوم وربما كان أكثر من بوبي (فيرمينو) في إعداد الهجمات، حيث لا تحتاج (في ظل وجوده) إلى لاعبين يتراجعون إلى الخلف قليلا.. هذا ليس جيدا على أي حال لأنك تحتاج إلى لاعبين مثله في منطقة الجزاء".

وأضاف: "الأمر الآن يختلف قليلا، خاصة عندما يلعب داروين (نونيز)، لدينا لاعب سريع آخر هناك".

وأردف قائلا: "غير هذا من مركز مو بالتأكيد، وهو ذكي بما يكفي للتكيف مع كل هذه الأمور المختلفة".

ولا يتوقع كلوب أن يتراجع أداء الدولي المصري في أي وقت قريب.

وأضاف: "أعتقد أنه إذا قمنا بفحصه، فإن غالبية عظام جسده ربما تكون بعمر 19 أو 20 عاما، لأنه يحافظ على نفسه في مثل هذه الحالة الجيدة. إنه يفهم المساحات بشكل أفضل بكثير، ويعرف كيف يتفاعل اللاعبون معه. وبعد ذلك إذا لم يتمكن من التسجيل، فلا يزال من الممكن أن يشكل تهديدا لنا، وهذا أمر بالغ الأهمية حقا".