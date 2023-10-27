العالم اليوم - إسرائيل: حماس تستخدم أكبر مستشفى في غزة قاعدة لهجماتها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 05:17 مساءً - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري الجمعة، إن قاعدة العمليات الرئيسية لحركة حماس تقع تحت مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأضاف في إحاطة لمراسلي وسائل الإعلام الدولية، أن "حماس لديها عدة مجمعات تحت الأرض، تحت مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة، التي يستخدمها قادة الحركة لتوجيه الهجمات ضد إسرائيل".

وتابع: "لدى إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدة أنفاق تؤدي إلى القاعدة تحت الأرض من خارج المستشفى، بحيث لا يحتاج مسؤولو حماس إلى دخول المستشفى للوصول إليها".

واتهم هغاري حماس باستخدام المستشفى، الذي يضم 1500 سرير ويعمل به حوالي 4 آلاف موظف، درعا.

وأكد أن المعلومات المتعلقة باستخدام حماس للمستشفى تستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات التي جمعتها شعبة المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام الشاباك، مضيفا: "المعلومات قد تم تقديمها بالفعل إلى الحلفاء".

من جهة أخرى، قال المتحدث إن "حماس تسرق الوقود من الأونروا، وتستخدمه في هجماتها".