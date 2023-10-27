العالم اليوم - لوفتهانزا تعلق الرحلات من بيروت وتل أبيب وإليهما حتى نوفمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 05:17 مساءً - أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، الجمعة، تعليق رحلاتها من بيروت وتل أبيب وإليهما حتى منتصف الشهر المقبل على الأقل.

وأوضحت المجموعة أن الرحلات الجوية من العاصمة اللبنانية وإليها ستظل معلقة حتى 14 نوفمبر، فيما سيتم تعليق رحلات تل أبيب حتى 30 نوفمبر.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر لوفتهانزا تعلق الرحلات من بيروت وتل أبيب وإليهما حتى نوفمبر .. في رعاية الله وحفظة