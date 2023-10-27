نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف إسرائيلي على مناطق عدة في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT في لبنان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مساء اليوم الجمعة مناطق عدة في جنوب لبنان.

وذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية على محيط اللبونة قرب بلدة الناقورة (القطاع الغربي).

كما قصفت القوات الإسرائيلية على محيط بلدة الهبارية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وكانت مراسلة RT قد أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان (القطاع الشرقي).