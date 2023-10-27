ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال إلى 310

ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال إلى 310أقرت وسائل إعلام صهيونية، بأن جيش الاحتلال أبلغ 229 عائلة صهيونية أن أبناءهم أسرى لدى "حماس" في غزة، والرقم مرشح للارتفاع.

وقال إعلام العدو: إنّ جيش الاحتلال أبلغ 310 عائلة من عائلات الجنود أن أبناءهم قتلوا منذ بداية هجوم غزة في السابع من أكتوبر.

وقبل أيام، نقلت وسائل إعلام العدو، عن أهالي الأسرى الصهاينة، تحذيرهم لرئيس كيان العدو الصهيوني، إسحاق هرتسوغ، بالقول: إنّه إذا لم يعد أبناؤنا "فسنزلزل "إسرائيل"، إذا تطلّب الأمر، ولن نقبل تركهم في غزة".

في غضون ذلك، تحدّث إعلام العدو عن تزايد الغضب والإحباط وسط عائلات "غلاف غزة"، وأهالي الأسرى الصهاينة.

وأمس، كشفت وسائل إعلام العدو بأنّ "إسرائيل" ألمحت إلى الوسطاء أنها مستعدة لمنح مقابل لقطاع غزة من أجل التوصل إلى صفقة، من أجل إطلاق سراح الأسرى لدى حماس.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنّ نحو 50 أسيراً صهيونياً في قطاع غزة لقَوا مصرعهم، جراء القصف الصهيوني المتواصل على القطاع، والذي تفاقم بصورة كبيرة خلال الأيام الأخيرة.

الجدير ذكره أن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، أعلن في وقت سابق أنّ عدد الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية يتراوح بين 200 و250 أسيراً، أو يزيد على ذلك.. كاشفاً أنّ في يد كتائب القسّام وحدها 200 أسير.