العالم اليوم - "مبادلة" تصدر أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر "مبادلة" تصدر أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 06:28 مساءً - أصدرت شركة مبادلة للاستثمار، أول سندات خضراء في تاريخها، بقيمة 750 مليون دولار، لمدة 10.5 سنوات، وشهدت عملية الإصدار إقبالا قويا من السوق.

وبحسب ما اوردته وكالة أنباء الإمارات، فإن قيمة أوامر الشراء على الطرح ارتفعت إلى أكثر من 6 مليارات دولار، وسط إقبال قوي من المستثمرين المحليين والأوروبيين والآسيويين والأميركيين.

ويعد هذا الإصدار واحداً من أعلى الإصدارات التي حظيت بفائض اكتتاب في عام 2023، حيث وصل فائض الاكتتاب إلى 9.1 ضعفاً فيما سيتم استثمار حصيلة السندات في فئات استثمار متوافقة مع شبكة التمويل الأخضر.

وساهمت هذه الصفقة في تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جلب مستثمرين جدد، حيث جاءت نسبة كبيرة من الإقبال من جهات استثمارية جديدة لم تستثمر من قبل في سندات خاصة بـ"مبادلة"، بحسب بيان الشركة الصادر الجمعة.

ويعكس هذا الإصدار التزام "مبادلة" بالاستثمار المسؤول وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28" الذي تستضيفه الإمارات نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وقال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار :"يظل الاستثمار المسؤول عنصراً أساسياً في نهج أعمال "مبادلة" منذ إنشائها وما يزال يمثل ركيزة أساسية في طريقة استثمارنا حتى اليوم. وتحرص مبادلة على التعاون مع الحكومات ومؤسسات الأعمال وشركات الاستثمار الرائدة في العالم من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم".

وأضاف أن الإقبال القوي الذي شهده إصدار مبادلة الأول للسندات الخضراء من مختلف جهات الاستثمار، يقدم دليلاً آخر على قدرت الشركة على الوصول إلى أسواق الديون عبر مختلف الدورات والظروف الاقتصادية.