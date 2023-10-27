العالم اليوم - "إغراق" أنفاق حماس بغاز الأعصاب.. تقرير يكشف خطة إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر "إغراق" أنفاق حماس بغاز الأعصاب.. تقرير يكشف خطة إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 06:28 مساءً - كشف موقع "ميدل إيست آي" معلومات مفادها بأن الهجوم البري الإسرائيلي المتأخر على قطاع غزة، هو جزء من حملة الحفاظ على عنصر "المفاجأة" الإسرائيلية.

ونقل الموقع الإخباري الذي يتخذ من لندن مقرا له، عما قال إنه مصدر عربي رفيع المستوى على صلة بالجماعات الفلسطينية، إن الجماعات المسلحة في غزة تتوقع أن "تقوم إسرائيل بإغراق أنفاق حماس بنوع من غاز الأعصاب أو الأسلحة الكيميائية تحت مراقبة قوات الكوماندوز الأميركية كجزء من هجوم مفاجئ على قطاع غزة".

وقال المصدر إن إسرائيل والولايات المتحدة تأملان اختراق أنفاق حماس وإنقاذ ما يقدر بنحو 220 رهينة وقتل آلاف الجنود التابعين لحماس، مشيرا إلى أن المعلومات التي حصلوا عليها جاءت من "تسريب" مصدره الولايات المتحدة.

وقال الموقع إنه لمن يتسن له التأكد من صحة المعلومات الواردة في التسريب.

وأضاف المصدر أن "الخطة تعتمد على عنصر المفاجأة لتحقيق النصر الحاسم في المعركة، باستخدام الغازات المحرمة دوليا، وخاصة غاز الأعصاب، والأسلحة الكيميائية. وسيتم ضخ كميات كبيرة من غاز الأعصاب إلى الأنفاق".

وتابع: أن قوة دلتا الأميركية ستشرف على "ضخ كميات كبيرة من غاز الأعصاب إلى أنفاق حماس، القادرة على شل الحركة الجسدية لمدة تتراوح بين ست إلى 12 ساعة، يمكن لمعظم غازات الأعصاب، التي يتم استنشاقها أو امتصاصها عن طريق الجلد، أن تقتل في أي مكان ما بين دقيقة إلى 10 دقائق عن طريق شل مركز التنفس في الجهاز العصبي المركزي وشل العضلات المحيطة بالرئتين".

وتشمل أعراض التعرض للغاز الغثيان والصداع العنيف وعدم وضوح الرؤية وسيلان اللعاب وتشنجات العضلات وتوقف التنفس وفقدان الوعي.

وأضاف المصدر أنه "خلال هذه الفترة سيتم اختراق الأنفاق وإنقاذ الرهائن ومقتل الآلاف من جنود القسام".

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينغ على التسريب قائلة: "هذا غير صحيح وهذه التقارير غير دقيقة".

تواصل الموقع مع البيت الأبيض للتعليق، لكنه لم يتلق رداً حتى وقت نشر هذه المعلومات.

ويوم الأربعاء، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل وافقت على تأجيل غزوها البري المتوقع لإتاحة المزيد من الوقت للولايات المتحدة لنشر أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.

وقال نتنياهو في وقت لاحق يوم الأربعاء إن إسرائيل تستعد لغزو بري لكنه لم يذكر التوقيت أو تفاصيل أخرى.