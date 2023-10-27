العالم اليوم - "ثورة" المستوطنين.. هل تقود نتنياهو لمقامرة في غزة؟

انتم الان تتابعون خبر "ثورة" المستوطنين.. هل تقود نتنياهو لمقامرة في غزة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 06:28 مساءً - يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا من التيار اليميني ومستوطنين للتعجيل بالاجتياح البري لقطاع غزة، رغم عدم التوافق الكافي داخل الحكومة بشأن هذه الخطوة.

رغم مساعي نتنياهو منذ أسابيع لتنفيذ الاحتياج؛ أملا في أن يحقق نصرا بالقضاء على حركة حماس، وإنقاذ حكومته من السقوط، فإنه رفض نهاية هذا الأسبوع التوقيع على خطة الاجتياح إلا بوجود موافقة بإجماع عليها من مجلس الحرب الذي تشكّل بعد شن الفصائل الفلسطينية هجومها على المستوطنات 7 أكتوبر كي لا يتحمل وحده العواقب، وفق ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ضغط اليمين والمستوطنين

وطالب الكاتب أفتر شاكي، في مقال بموقع "القناة السابعة" وهو تابع للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، الخميس، باستقالة أو إقالة نتنياهو على خلفية التأخر في عملية اقتحام غزة.

وقال شاكي إنه يحب الرجل ويقدر قدراته العالية "ولكن تاريخه كان حافلا بخدمة أفكار اليسار والتنكر لأفكار الجمهور الذي يحبه وينتخبه"، وإنه اليوم يضيع فرصة تاريخية لتصفية حماس ويتهرب منها.

وفي مقاله الأسبوعي بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، هاجم نداف هعتسني، من قادة المستوطنين في الخليل، صديقه القديم نتنياهو، واصفا سياسته بـ"الجبانة".

وحسب هعتسني، فإن هذا هو الوقت لإسرائيل لتظهر جديتها في محاربة "حماس"، حتى لو وقع عدد كبير من الضحايا في إسرائيل، فالحرب لا يمكن أن تكون بلا تكلفة.

التردد في الاجتياح

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادرها أن تأجيل الغزو يهدف جزئيا إلى منح المفاوضين المزيد من الوقت لإطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حماس، ويزيد عددهم على 200.

وحثّت الولايات المتحدة إسرائيل على عدم التسرع في شن غزو بري.

وبعيدا عن الرهائن، هناك "مخاوف بشأن حصيلة العملية البرية، وعدم يقين بشأن ما قد يعنيه على وجه التحديد القضاء على حماس، وهي حركة اجتماعية وقوة عسكرية متجذرة بعمق في مجتمع غزة"، وفقا للصحيفة الأميركية.

تهديد لنتنياهو

يواجه نتنياهو تراجعا كبيرا في شعبيته منذ إصراره هذا العام على تغييرات في صلاحيات القضاء، قال معارضوها إنها تقوض سلطة القضاء لصالح سلطة رئيس الوزراء.

إلا أن نجاح الهجوم المباغت الذي قامت به فصائل فلسطينية في إيقاع عدد كبير من القتلى في الجانب الإسرائيلي، خاصة المستوطنين، زاد الغضب عليه وهدد مستقبله السياسي، بينما يسعى إلى تجنب السقوط بتحقيق نصر في الهجوم البري.

القيادي في حزب "إسرائيل بيتنا" ونائب وزير الخارجية السابق داني إيالون يقول لموقع "دوت الخليج" إن رئيس الوزراء هو المسؤول عن الوضع الذي وصلت إليه البلاد، ومصيره هو الرحيل، سواء بعد الحرب أو حتى خلالها.

"ترويض حماس"

أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس مئير مصري يصف مسؤولية نتنياهو عن هذه الخسائر بأنها "مباشرة ومضاعفة"؛ مرجعا ذلك إلى:

نتنياهو هو صاحب نظرية ترويض المنظمات المسلحة والتعايش معها.

كانت لديه فرص عديدة للتخلص من حركة حماس لكنه لم يفعل.

فوق ذلك، تعاون مع قطر لاحتواء حماس دون إضعاف قبضتها على قطاع غزة.

ما سبق واقع لا يقبل النقاش، وخطأ كبير يجب أن يحاسب عليه بعد الحرب.

وحول المطالبة باستقالة نتنياهو، يقول الأكاديمي الإسرائيلي لموقع "دوت الخليج" إنه "يتوجب عليه أن يرحل، وأن يحاسب كذلك، لألف سبب وسبب، لكن بعد الانتصار في هذه الحرب التي فُرضت علينا.. والآن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة".

وقبل أيام، نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تقريرا بشأن اتباع نتنياهو خلال بعض فترات حكمه نهج تقسيم السلطة بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وهو ما تسبب في تعزيز قوة حركة حماس في غزة، وإضعاف قوة السلطة الفلسطينية في الضفة.

كما تشير الصحيفة إلى أن السماح لحماس بالانفراد بغزة، أتاح لها فرصة تدفق مبالغ ضخمة عليها، كما أسهم نتنياهو في تقوية حكمها عبر عمله على ازدهار القطاع بإصدار عشرات آلاف تصاريح العمل لسكانه.

كذلك، فإن تفضيله سياسة "الشلل الدبلوماسي" لمنع التفاوض بشأن حل الدولتين، سمح لحركة حماس بأن تتحوّل لقوة عسكرية أقوى من ذي قبل.

بدوره، يقول عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، يوسي يونا، لموقع "دوت الخليج" إن "إسرائيل تعيش حالة من الفوضى الحكومية، وإن ما يحدث ليس أمرا هينا، غير أنه استبعد خروج مظاهرات حاليا لإجبار نتنياهو على التنحي، لأننا في حالة حرب".