تركيا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي ولا يمكننا أن نبقى صامتين في وجه الظلم

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي، مؤكدا أنه لا يمكننا أن نبقى صامتين في وجه هذا الظلم.

وأضاف وزير الخارجية التركي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "لم نكن يوما ولن نكون أبدًا طرفًا في الظلم، وما نريده من إسرائيل هو الاستجابة لدعوتنا للسلام.

كما جدد الموقف التركي بشأن حركة "حماس"، وقال إن الحركة طرف فعال في فلسطين، وأنقرة لا ترى أنها منظمة إرهابية، كما تدين الهجمات ضد المدنيين أيا كانوا.

وأكد أن تجاهل وجود الفلسطينيين وحقوقهم، وممارسة القمع والظلم بحقهم، لم ولن يجلبا السلام للكيان الصهيوني، مضيفا أن العودة إلى المفاوضات (بناء على حل الدولتين) هي أفضل طريق لتحقيق السلام.

وقال إن الحل الوحيد للأزمة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة متكاملة، عاصمتها القدس الشرقية.

كذلك شدد وزير الخارجية التركي على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات.