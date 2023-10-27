نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري، اليوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي: "استمرارًا للنشاط الهجومي الذي قمنا به، خلال الأيام القليلة الماضية، يقوم الجيش بتوسيع أنشطته البرية هذا المساء".

وأضاف هاغاري أن "تل أبيب تظل ملتزمة بالمهمة الوطنية لإعادة جميع المختطفين، وأن القوات الإسرائيلية مستعدة للدفاع عن إسرائيل، على الجبهات كافة".

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بوجود قصف عنيف ومتواصل في هذه الأثناء على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأضاف نقلا عن شهود: "قصف عنيف ومتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، الهجمات التي تُشن على القطاع هذه الأثناء هي الأعنف، منذ بدء الحرب، جوا وبرا وبحرا".

كما وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق في سماء غزة".

وأعلنت "كتائب القسام" الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها استهدفت تل أبيب بقصف عنيف "ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، حسب قولها.

وأضافت، في بيان، أن "صواريخ القبة الحديدية تنطلق بسماء تل أبيب، محاولة التصدي للرشقة الصاروخية الثقيلة من غزة".

وفي ظل هذا التصعيد، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاع الإنترنت والاتصالات بشكل كامل في قطاع غزة.

ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على الاحتلال الإسرائيلي، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها.