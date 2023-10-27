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أحمد جودة - القاهرة - غزة الآن.. بعد انتشار خبر بدء الهجوم البري على قطاع غزة، ازدادت عمليات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل من قبل كافة الشعوب العرب عن حقيقة الأخبار المتداولة في هذا الشأن.

وفي ظل الخدمات التي تقدمها بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها، ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل كاملة حول حقيقة بدء الهجوم البري على قطاع غزة.

عاجل- الإحتلال الإسرائيلي يبدأ الهجوم البري على قطاع غزة.. (تفاصيل)

بدء الهجوم البري على قطاع غزة

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي الهجوم البري على قطاع غزة، جاء ذلك وفقًا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلي.

وكشفت مصادر في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل قامت بوضع عدة شروط في مقابل وقف إطلاق النار، حيث عرضت إسرائيل وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين، كما أن هناك تقدمًا بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.

وأوضحت المصادر أن هناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، كاشفة أن حماس طالبت بالإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد.

وتابعت المصادر: إن «حماس» قد طلبت تهدئة لـ 5 أيام، مقابل أقل من 100 محتجز لديها وفصائل أخرى، كما أن إسرائيل توافق على تهدئة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي.

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بداية الهجمات الصاروخية على جيش الاحتلال

ومن الجدير بالذكر، بدأت حركة حماس في شن هجمات صاروخية على الإسرائيليين في يوم السبت الموافق 7 أكتوبر الجاري أسفرت عن أسر العديد من المواطنين الإسرائيليين، لتقوم بعدها جيوش الأعداء بالرد مستخدمه أعنف الأساليب مستغلة الوضع لعمل ما يسمى بالإبادة الجماعية لجميع شعوب غزة، حيث بدأت الضرب بأسلحة محرمة دوليًا لتتسبب في قتل آلاف الأطفال والمسنين.

دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

ويجدر الإشارة إلى أنه بعد ضغط شديد من مختلف الدول على الكيان الصهيوني وإجراء بعض الاتفاقات، تم فتح معبر رفح ودخلت المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.