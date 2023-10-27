العالم اليوم - تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 09:28 مساءً - أفاد مراسلنا في غزة، الخميس، بتحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود الشمالية للقطاع وسط هجمات غير مسبوقة

وذكرت مصادر محلية في غزة أن دبابات إسرائيلية تقدمت نحو غزة من محور بيت حانون شمالي القطاع.

وأضافت أنه سمع أصوات اشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

ويهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

وذكر مراسلنا أن المقاتلات الإسرائيلية تغير على قطاع غزة بكثافة، في حين يتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

وبحسب "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".

وأفاد مراسلنا بانقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بسبب هجوم كبير للجيش الإسرائيلي الآن.