نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعيدها الـ 130.. "دار الهلال" تكرم الصداقة الروسية لدورها بدعم علاقات البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مؤسسة دار الهلال بالتعاون مع البيت الروسي بالقاهرة، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيسها، قام خلالها المهندس أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، بتكريم الدكتور إبراهيم كامل رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الروسية.

وأكد المهندس أحمد عمر أن الدور الذي تلعبه جمعية الصداقة المصرية الروسية في دعم وتطوير العلاقات المصرية الروسية يعد دورًا بارزًا كما ان اهتمام جمعية الصداقة بدعم نشاط مؤسسة دار الهلال أسعد أسرة المؤسسة، ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم كامل إلى سعادته بهذا التكريم الذي جاء من مؤسسة عريقة مثل دار الهلال والتي لعبت ولا تزال دورًا محوريًا في حياتنا الثقافية من خلال إصداراتها المتنوعة والمتخصصة.

وأتى التكريم في إطار احتفالية كبري استضافها البيت الروسي بالقاهرة ضمت معرضًا للكتب التاريخية والحديثة والصور النادرة من أرشيف دار الهلال، كما ضم المعرض الأعداد الأولى من الإصدارات الهامة لمؤسسة دار الهلال مثل: مجلة الهلال والمصور وحواء وسمير وطبيبك الخاص وغيرهم، وتضمنت جناحًا للصور الأرشيفية من تاريخ العلاقات المصرية الروسية والتي حازت على إعجاب البعثة الدبلوماسية الروسية في القاهرة، حيث أشار مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أن معرض الكتب والصور النادرة كان مفاجأة لما ضمه من صور نادرة لشخصيات روسية زارت مصر من قبل.

ويشار إلى أن جمعية الصداقة المصرية الروسية كانت قد تأسست 1987 وأعيد مؤخرًا تشكيل مجلس إدارتها الذي أصبح يضم الدكتور إبراهيم كامل رئيسًا، والسفير عزت سعد سفير مصر السابق في موسكو، ومدير المجلس المصري للتعاون الخارجي نائبًا، وشريف جاد رئيس جميعة خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية أمينًا عامًا، والدكتور فتحي طوغان الأستاذ بمعهد التبين للدراسات المعدنية وعضو اللجنة الحكومية المصرية الروسية المشتركة أمينًا للصندوق، وعضوية المهندس أمين أباظه وزير الزراعة السابق، والدكتور صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس السابق، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق، ورجل الأعمال أحمد أبو دوح.