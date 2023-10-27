العالم اليوم - مستشار نتنياهو يتوعد: الليلة ستشعر حماس بغضبنا العارم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 10:30 مساءً - قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريجيف، الجمعة، إن حماس ستشعر بغضبنا العارم الليلة، وذلك عقب موجة قصف عنيفة بدأت على القطاع مساء الجمعة.

وأضاف لشبكة "فوكس نيوز": "حماس ستدفع ثمن جرائمها ضد الإنسانية والليلة نبدأ الرد"، متابعا: "إسرائيل تكثف الضغط على حماس وعملياتها العسكرية جارية و غزة ستكون مختلفة للغاية".

وأفاد مراسلنا في قطاع غزة، الجمعة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

ويهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

وذكر مراسلنا أن المقاتلات الإسرائيلية تغير على قطاع غزة بكثافة، في حين يتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

وبحسب "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".

وأفاد مراسلنا بانقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بسبب هجوم كبير للجيش الإسرائيلي الآن.