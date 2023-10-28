نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوامع بغداد تطلق تكبيرات نصرة لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الجمعة، بأن الجوامع في العاصمة بغداد أطلقت تكبيرات نصرة لغزة.

وذكر المراسل، أن التكبيرات أطلقت من جوامع في العاصمة بغداد تابعة للمذهبين الشيعي والسني بعد الدعوة التي وجهها ديوان الوقف السني في العراق.

وأضاف، أن التكبيرات تلتها أدعية لسكان غزة والفلسطينيين بشكل عام.

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

وبحسب ما قاله مراسل RT، تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية منذ نصف ساعة سابقة، شن عملية قصف مكثف وضخم على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

ويهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

وفي قطاع غزة، أفادت التقارير أن جيش الدفاع الإسرائيلي يشن هجمات واسعة النطاق، تم خلالها إطلاق نار كثيف على مدينة غزة.