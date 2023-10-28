عاجل.. أول رد من أحد قادة حماس بعد القصف العنيف بغزة

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أحمد جودة - القاهرة - غزة.. غزة تحت القصف العنيف.. حالة من الفزع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما يتعرض له قطاع غزة أمس الجمعة من مجازر بشرية ضحاياها سكان قطاع غزة وبالاخص التي تحدث في الوقت الحالى بسبب الهجوم الشامل على غزة.

عاجل / اول رد من أحد قادة حماس بعد القصف العنيف بغزة

ولكن على الجانب الآخر يخرج أحد قادة حركة حماس " أسامة حمدان" ليصرح عدة تصريحات مطمئنة بعض الشئ عن أهل غزة وبالاخص بعد انقطاع الاتصال العادي أو الاتصال عبر النت داخل غزة وقال فى ذلك التصريح "أن الكيان الصهيوني يقول إن عملية الليلة ليست العملية البرية المخطط لها حتي لا يضع نفسه في موقف حرج عندما يفشل، ومع دوت الخليج سيرى العالم اثار الملحمة البطولية التي خاضتها المقاومة في غزة".

كما أعلن الجناح العسكري لحركة حماس عن الاشتباكات التي يخوضها جنود المقاومة ضد جيش الاحتلال في مواقع مختلفة داخل القطاع وذلك بعد اعلام اسرائيل عن توسيع نطاق الحرب داخل غزة

تهديد حماس لجيش الاحتلال

حيث قام المتحدث الرسمي لحركة حماس خلال الأيام السابقة بتهديد جيش الاحتلال قائلا: أن في حالة دخول إسرائيل بري ستكون هذه الفرصة السانحة للقضاء على القوات الإسرائيلية بالقتل أو الأسر.

و أضاف أيضا "عبد اللطيف القانوع " في تصريحاته التي تم نشرها على الموقع الرسمي الحركة الذي يشيد من خلالها بقوه الفصائل الفلسطينية وتماسكها وقدرتها على إدارة المعارك.

اشار أيضا إلى القصف الاسرائيلي التي يستهدف المدنيين والذي لم يحقق لاسرائيل الانتصار بشكل كامل.

هجوم حماس على المدن الإسرائيلية

حيث استطاعت حركة حماس بشن هجمات على المدن الإسرائيلية سابقا حيث قامت حركة المقاومة بقصف مدينه عسقلان، حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها أطلقت العديد من الصواريخ المتوجهة إلى عسقلان ردا على تهجير المدنيين من غزة

عاجل / اول رد من أحد قادة حماس بعد القصف العنيف بغزة

وأشارت كتائب القسام أن في حالة عدم وقف إطلاق النار وسياسية تهجير الفلسطينيين من غزة سوف تواصل القسام بقصف مدينة عسقلان ب 100 صاروخ.