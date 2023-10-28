نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى يفضح المخطط الصهيوني لتفتيت 18 دولة عربية إلى دويلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد موسى، إن الكيان الإسرائيلي والأمريكي يستهدفان تنفيذ مخطط برنارد لويس لتقسيم الدول العربية، الذي وضعه لويس عام 1980 في أعقاب تصريحات أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي «بريجيسينكي»، قال فيها: (إن المعضلة التي ستعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية من الآن فصاعدا هي كيف ستشعل نيران حرب خليجية ثانية تستطيع خلالها تصحيح حدود «سايكس بيكو» في المنطقة!!

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، وزارة الدفاع الأمريكية كلفت «برنارد لويس» لوضع مخطط التقسيم، من أجل تحقيق الحلم الأمريكي، مشيرا إلى أن المخطط الماسوني الصهيوني يتضمن: تقسيم 18 دولة عربية إلى مجموعة دويلات صغيرة تعيش إلى جانب دولة إسرائيل الكبرى.

تابع محمد موسى، المخطط الخبيث الذي يعد ضمن حروب الجيل الخامس للماسونية والصهيونية العالمية.. ظهرت مصر في خريطة الشرق الأوسط الكبير مقسمة لأربعة دويلات، دولة تضم سيناء وشرق الدلتا تحت النفوذ الإسرائيلي، ودولة تانية مسيحية عاصمتها الإسكندرية، أما الدولة الثالثة فهي الدولة النوبية وتضم القرى النوبية في جنوب البلاد إلى مناطق من جنوب السودان لتكون عاصمتها أسوان، إضافة إلى دولة رابعة إسلامية عاصمتها القاهرة.