العالم اليوم - حصيلة القتلى في قطاع غزة تقترب من 8 آلاف

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 أكتوبر 2023 02:20 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 7703 قتلى منذ اندلاع الحرب بين حماس واسرائيل في السابع من أكتوبر.

ونقلت فرانس برس عن الوزارة إن "الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس (الجمعة)، وارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 من بينهم أكثر من 3500 طفل حتى الآن".

ارتفاع حصيلة الضحايا، يأتي في وقت كشف فيه الهلال الأحمر الفلسطيني عن تفاصيل الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة بعدما شنت الطائرات الإسرائيلية هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق القطاع، متسببة بذلك في انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.

كشفت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، في حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، إن قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة، تسبب في إعاقة عمل فرق الإسعاف في القطاع؛ لأن المواطنين لا يستطيعون الاتصال بالرقم المخصص للحصول على الخدمة.

ويهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع، في الوقت الذي تُغير المقاتلات الإسرائيلية بكثافة في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

تفاصيل الوضع الراهن

حددت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني تفاصيل الوضع الراهن، قائلة: