العالم اليوم - اعتقد الأطباء وفاتها.. عملية ولادة لسيدة في غيبوبة بقطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر اعتقد الأطباء وفاتها.. عملية ولادة لسيدة في غيبوبة بقطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 أكتوبر 2023 02:20 مساءً - أصيبت سيدة حامل في شهرها التاسع بقطاع غزة، جراء قصف منزلها من جانب الطيران الإسرائيلي، وحين تم نقلها للمستشفى، اعتقد الأطباء أنها ماتت جراء القصف، حيث كانت فاقدة للوعي بشكل كامل، فأجروا لها ولادة قيصرية عاجلة، ليتفاجأوا بعد ذلك فوجئوا بأنها لا تزال حية.

تلك هي قصة نيفين أبو عودة، كما رواها لموقع "دوت الخليج" مدير عام مستشفيات قطاع غزة، الدكتور محمد زقوت.

زقوت أوضح أن تلك السيدة من سكان محافظة خان يونس جنوبي القطاع، وتم استهداف منزلها بقصف من الطيران الإسرائيلي، وحين استقبلها الطاقم الطبي بمستشفى ناصر وجدوها فاقدة للوعي دون إشارات حيوية في جسدها وظنوا أنها فارقت الحياة.

وتابع أن الأطباء كانوا يسارعون الزمن وأجروا لها ولادة قيصرية عاجلة للحفاظ على حياة الجنين، وبالفعل نجحت الجراحة وأنجبت تلك السيدة مولودا ذكرا بصحة جيدة.

زقوت أوضح أن الأطباء خلال عملية الولادة وجدوا النبض يعود لجسد السيدة وتبين أنها في غيبوبة تامة فوضعت على أجهزة العناية المركزة بمستشفى ناصر حيث إنها تعاني من نزيف حاد في الدماغ.

وكشف أن زوج تلك السيدة قتل في ذات القصف الذي استهدف المنزل.