عاجل - عالم الزلازل الهولندي يصدم إسرائيل بالأدلة (فلسطين اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - عالم الزلازل الهولندي يصدم إسرائيل بالأدلة (فلسطين اليوم)

عالم الزلازل الهولندي يوجه رسالة لـ إسرائيل بالأدلة (فلسطين اليوم).. قال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، إن هجمات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة تمثل جرائم متكاملة الأركان، مؤكدا أن إسرائيل لم يُنظر إليها مطلقا كدولة قبل عام 1947.

ونشر العالم الهولندي صورة لخريطة فلسطين عبر حسابه الرسمي عبر منصة X "تويتر سابقا"، معلقًا: "نسمع اليوم عن قصف مكثف من إسرائيل على أهل فلسطين الذين يعيشون بلا ماء أو كهرباء أو إنترنت، فكل الخدمات مقطوعة بالكامل"، قائلًا: "ما يحدث يمثل جرائم مكتملة الأركان من دولة لم تكن على الخريطة عام 1947".

وأشار إلى أنه قبل أن يتهمني أي شخص أنني معاد للسامية.. وفقًا للعلم، كل الناس ينحدرون من إفريقيا، لقد تطورنا من قرود إلى بشر، لكن الكثير منهم ما زالوا يتصرفون مثل القردة التي تقاتل من أجل الأرض، لافتًا إلى أن قبل عام 1947، كان المسلمون واليهود والمسيحيون يعيشون بسلام معًا في فلسطين.

مسؤول أمريكي يكشف خبر صادم عن مدة الغزو البري.. إلا إذا حدث ذلك الأمر (ماذا يحدث الآن فلسطين اليوم؟)

وقال مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة الأمريكية، إنه من المرجح أن تبقى قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة لفترة أطول إذا لم يشهد هذا التوغل أي تصعيد، حسب وسائل إعلام أمريكية.

مستشار نتانياهو يعلن بدء الغزو البري الشرس والعنيف في هذا الموعد (فلسطين تويتر اليوم غزة بث مباشر)

وقال مارك ريجيف مستشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) إن حركة حماس ستدفع ثمن جرائمها ضد الإنسانية، وإن إسرائيل لتبدأ الانتقام اعتبارا من الليلة.

يأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات عنيفة مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في موقعين داخل قطاع غزة بعد أن أكدت إسرائيل توسيع عملياتها في القطاع الفلسطيني المحاصر.

من جانب آخر، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الإنذار تدوي في "نتيف هعسراه" بغلاف غزة.

وكان قد قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن القوات البرية توسع عملياتها الليلة، فيما دعا سكان مدينة غزة للتحرك جنوبا.

وأضاف: "مستعدون على كل الجبهات للحفاظ على أمن إسرائيل. ملتزمون بمهمة وطنية هي إعادة الرهائن"، مؤكدًا أنه في الساعات الأخيرة كثفنا الغارات في غزة، ويشن سلاح الجو هجوما واسع النطاق على أهداف تقع تحت الأرض وعلى البنى التحتية الإرهابية، بشكل ملحوظ للغاية.

غارات مرعبة جوية وقصف مدفعي وبحري في غزة (فلسطين اليوم تويتـر)

واستهدف جيش الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح السبت، في غارات جوية وقصف مدفعي وبحري مناطق عديدة في قطاع غزة.

وصول شهداء وجرحى لمستشفى الشفاء بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا في غزة (فلسطين اليوم تويتر بث مباشر)

ووصل في الساعات الأولى من صباح السبت، شهداء وجرحى لمستشفى الشفاء بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

غارات إسرائيلية تضرب محيط مستشفتي الشفاء والإندونيسي وقصف يستهدف مخيم البريج (فلسطين بث مباشر اليوم)

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات مكثفة بمحيط تضرب محيط مستشفتي الشفاء والإندونيسي، فضلًا عن قصف يستهدف مخيم البريج، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

كواليس التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة (فلسطين تويتر اليوم)

وأكد مسؤولون أمريكيون لشبكة سي بي أس، أن التوغل البري الإسرائيلي سيكون مرحليا ولن يتضمن عملية واحدة مكثفة، حسب وسائل إعلام أمريكية.

بث مباشر أخبار فلسطين.. آخر تطورات دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة (قناة القاهرة الإخبارية)

شبكة أمريكية إخبارية ترصد كوارث مرعبة من داخل قطاع غزة (فلسطين اليوم تويتر)

وأعلنت شبكة NBC الأمريكية عن طاقمها الإخباري في غزة، حمل الناس موتاهم وجرحاهم بما تيسر وسيارات الإسعاف لا تجرؤ على الخروج، فضلًا عن أن طاقم الشبكة يعيش وضعا صعبا وخطيرا ونتعرض لقصف مكثف بقذائف مدفعية ومن الجو.

قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى الشفاء (فلسطين بث مباشر اليوم تويتر)

وقصف جيش الاحتلال، محيط مستشفى الشفاء، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

جيش الاحتلال يوجه تحذيرا مهما لمواطنيه.. ماذا يحدث الآن في قطاع غزة؟ (فلسطين تويتر اليوم بث مباشر)

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن هناك تواصل لإطلاق الصواريخ من غزة ونناشد الإسرائيليين التواجه إلى الملاجئ واتباع تعليمات الجبهة الداخلية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

توغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، توغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع الهجوم العنيف الذي ضرب القطاع، مساء الجمعة.

جيش الاحتلال يدعو سكان قطاع غزة إلى التحرك جنوبا (فلسطين تويتر بث مباشر الآن)

ودعا متحدث جيش الاحتلال، سكان قطاع غزة إلى التحرك جنوبا، وذلك بعد الهجوم العنيف الذي ضرب القطاع، مساء الجمعة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

البيت الأبيض: نعمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس (فلسطين تويتر غزة اليوم بث مباشر)

وأكد البيض الأبيض، مساء الجمعة، أننا ما زلنا نعمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، بالإضافة إلى أننا ندعم هدنة إنسانية تسمح بإطلاق سراح الرهائن وعلى إسرائيل دعم الأمر ونتشاور معها بشأن ذلك، وأن هناك حاجة لضمان دخول المزيد من الوقود إلى غزة، فضلًا عن مواصلة دعم الجهود الإنسانية وجرى إدخال 10 شحنات إضافية إلى غزة اليوم لكن هناك حاجة للمزيد، مؤكدًا الاستمرار في دعم إسرائيل وتزويدها بالقدرات والذخيرة التي تحتاجها، حسب وسائل إعلام أمريكية.

أول تعليق رسمي أمريكي بشأن هجوم إسرائيل العنيف على قطاع غزة (فلسطين تويتر اليوم بث مباشر)

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتم عن طريق حل الدولتين، حسب وسائل إعلام أمريكية.

الاحتلال يكثف إطلاق القنابل المضيئة بشكل شرس في حي الشيخ رضوان (فلسطين تويتر اليوم غزة بث مباشر)

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، مواصلة جيش الاحتلال يواصل إطلاق القنابل المضيئة بشكل مكثف في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك في الوقت التي تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.

أول رد من حماس بعد هجوم إسرائيل العنيف على غزة (فلسطين اليوم تويتر مباشر الآن)

وأكدت حركة حماس، أن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف، برًا وبحرًا وجوًا، على الأحياء السكنية؛ يُنذِر بِنِيَّة الاحتلال ارتكاب مزيدٍ من المجازر وجرائم الإبادة بعيدًا عن أعين الصحافة والعالم.

وحملت الحركة الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمته كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها.

وطالبت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان: ندعو شعبنا في كل أماكن تواجده في الضفة والقدس وأراضي 48 والشتات، كما ندعو أحرار العالم إلى النفير العام نصرةً لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين".

وأضافت: "نؤكّد أن شعبنا الفلسطيني الصامد، لن ترهبه هذه السياسات الفاشية، ولن يتوقّف ومقاومته الباسلة عن الثورة والنضال حتى صدّ هذا العدوان الهمجي، ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وممارسة حقّنا في الحرية وتقرير المصير، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بإذن الله".

بث مباشر فلسطين اليوم.. الأحداث في قطاع غزة لحظة بلحظة (قناة سكاي نيوز عربية)

وشنت طائرات جيش الاحتلال، مساء الجمعة، هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

ويهاجم جيش الاحتلال، مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

وأكدت فضائية سكاي نيوز عربية، أن المقاتلات الإسرائيلية تغير على قطاع غزة بكثافة، في حين يتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

وقال جيش الاحتلال، إن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

وبحسب "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا.. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانقطاع الاتصالات والانترنت في قطاع غزة بسبب هجوم كبير للجيش الإسرائيلي الآن.

وقال متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إن القوات البرية توسع عملياتها الليلة، فيما دعا سكان مدينة غزة للتحرك جنوبا، مؤكدًا مستعدون على كل الجبهات للحفاظ على أمن إسرائيل. ملتزمون بمهمة وطنية هي إعادة الرهائن، وأنه في الساعات الأخيرة كثفنا الغارات في غزة. ويشن سلاح الجو هجوما واسع النطاق على أهداف تقع تحت الأرض وعلى البنى التحتية الإرهابية، بشكل ملحوظ للغاية.

بث مباشر.. ماذا حدث اليوم في قطاع غزة؟

وبدأت ضربات الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي وكانت لا تزال متواصلة بعد ساعة على ذلك.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات ومعظم الانترنت بالكامل لارتكاب مجازر، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يقوم "بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع.

وأكد جيش الاحتلال، أنه يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة، تستهدف حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع.

كما أفادت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان"، بأنها "أقوى ضربات" إسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحماس داخل الأراضي الإسرائيلية.

وردا على هذا القصف، أعلنت حركة حماس، إطلاقها "رشقات صاروخية"، مساء الجمعة، في اتجاه إسرائيل ردا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الصواريخ أطلقت باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل وشمال الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية.