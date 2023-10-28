بدء محادثات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية فـي مالطا

فاليتا ـ د.ب.أ: بدأت في مالطا محادثات سلام بدعم أوكراني حول سُبل إنهاء الحرب مع روسيا بمشاركة ممثلين من عدَّة دول.

لكن موسكو رفضت الجولة الثالثة من تلك المحادثات، التي أقرَّها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

ومن المتوقع أن تستغل كييف هذا التجمع لحشد الدعم لخطَّتها للسلام المُكوَّنة من عشر نقاط، كما فعلت في الجولتين السابقتين، في جدة وكوبنهاجن. وكتب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، اندريه يرماك، أمس السبت، في منشور على منصَّة التواصل الاجتماعي/‏إكس «يتزايد الدعم الدولي لصيغة السلام الأوكرانية».

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