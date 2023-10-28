واشنطن وبكين تعملان على تنظيم لقاء الشهر المقبل بين رئيسيهما

واشنطن ـ بكين ـ ا.ف.ب: توافقت الولايات المتحدة والصين على العمل لتنظيم لقاء الشهر المقبل بين رئيسيهما، بعد اجتماع الجمعة في واشنطن بين جو بايدن ووزير الخارجية الصيني وانج يي.

ورغم التوتر الثنائي، يأمل الرئيس الاميركي بلقاء نظيره الصيني شي جينبينج لمناسبة قمة أبيك (التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا المحيط الهادئ) التي تعقد في سان فرانسيسكو منتصف نوفمبر.

ولم يؤكد الرئيس الصيني حضوره.

وخلال لقائه وانج يي، دعا الرئيس الأميركي الصين إلى العمل مع الولايات المتحدة لإدارة علاقتهما «بمسؤولية» و«مواجهة مشتركة للتحدِّيات العالمية».

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض بأنَّ بايدن قال لوانج إنَّ القوتين العظميين المتنافستين، اللتين تنخرطان في منافسة شرسة، عليهما «أن تديرا علاقتهما بشكل مسؤول وأن تبقيا قنوات الاتصال مفتوحة».

ويُجري وانج يي زيارة نادرة لواشنطن، في إطار مواصلة تحركه الدبلوماسي المكثَّف والهادف إلى المساعدة في تهدئة العلاقة المضطربة بين البلدين وإيجاد أرضيات مشتركة.

ولم يدلِ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي بأيِّ معلومة تتصل بتلقِّي رد إيجابي من بكين على دعوة الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة. لكنَّ مسؤولًا أميركيًّا لم يشأ كشف هُوِيَّته قال «نعمل معًا» على زيارة مماثلة لمناسبة قمَّة أبيك.

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