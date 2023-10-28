تأكيد عماني أردني على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

مسقط ـ العُمانية: أعرب معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية في اتصال هاتفي أمس على أهمية استمرار الجهود في الأمم المتحدة وحث الدول على إيصال صوت الحقِّ والتصويت لمشروع القرار الذي قدَّمه الأردن للجمعية العامة حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. وشدَّد الوزيران على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية والكهرباء والوقود لسكان غزة بشكل عاجل ووقف الحرب. وذلك في ظل المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة أمام قوات الاحتلال والتدمير الإسرائيلي المستمر في القصف اللامشروع واستهداف المدنيين والأطفال.

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