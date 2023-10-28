العالم اليوم - السعودية تدين العمليات البرية الإسرائيلية في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - دانت السعودية، يوم السبت، العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، مع دخول الحرب يومها الـ22، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أوردته "واس"، جاء فيه: "تتابع المملكة العربية السعودية بقلقٍ بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع".

وجاء في البيان: "تدين المملكة وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، لتشير أنها تحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي".

ودعت السعودية "المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 اكتوبر 2023 وحقناً لدماء الأبرياء، وحفاظاً على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراماً للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة بدون عوائق".