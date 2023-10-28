وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مع حماس في غزة دخلت مرحلة جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت السبت أن الحرب مع حماس في غزة "دخلت مرحلة جديدة"، بعد ليلة من القصف الكثيف للقطاع المحاصر والاشتباكات على الارض مع مقاتلي الحركة.

وقال غالانت في مقطع مصور نشره مكتبه "لقد دخلنا مرحلة جديدة في الحرب. الليلة الماضية (الجمعة) اهتزت الأرض في غزة".

وأضاف "لقد هاجمنا مواقع فوق الأرض وتحت الأرض، وسنبقى أقوياء ودقيقين وسنطارد كل إرهابي".

وتابع "التعليمات للقوات واضحة: مواصلة جهودها لكشف إرهابيي حماس والقضاء عليهم، بمن فيهم القادة والافراد الناشطون على حد سواء، والعمل سيستمر حتى صدور أمر جديد".