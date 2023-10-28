العالم اليوم - "غوغل" تتعهد باستثمار ملياري دولار في شركة للذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - عززت عملاقة التكنولوجية الأميركية "غوغل" استثماراتها في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك" (Anthropic)، من خلال التعهد باستثمار ملياري دولار إضافية، في خطوة تغذي الهوس بهذه التكنولوجيا في وادي السيليكون.

وبحسب بلومبرغ فإن الصفقة جاءت في صورة سندات قابلة للتحويل، والتي تتحول إلى أسهم في جولة التمويل التالية للشركة الناشئة، حسبما أكد المتحدث باسم "أنثروبيك".

ووفق تقرير بلومبرغ، فإنه بموجب التمويل الأخير، تكون "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت" استثمرت 500 مليون دولار مع الالتزام بإضافة 1.5 مليار دولار أخرى في المستقبل.

وكانت "غوغل" استثمرت بالفعل 550 مليون دولار في "أنثروبيك" في وقت سابق هذا العام.

الصفقة الجديدة، تأتي عقب استثمار "أمازون" نحو 4 مليارات دولارات أيضا في الأوراق المالية القابلة للتحويل في شركة "أنثروبيك".

كما أن "غوغل"، قبل هذا التمويل الجديد، كانت قد وقعت أيضا اتفاقا كبيرا في مجال الحوسبة السحابية مع "أنثروبيك".

وبحسب ما ذكره تقرير بلومبرغ فإن الصفقة السحابية، التي ستستخدم فيها "أنثروبيك" مجموعة خدمات الحوسبة من "غوغل"، أكبر من الاستثمار الأخير وستمتد على مدى سنوات عدة.

وتهدف كل من "غوغل" و"أمازون"، من الاستثمار في شركات ناشئة على قرار "أنثروبيك" إلى تعزيز العلاقات مع الشركات التي تشكل الموجة التالية من الذكاء الاصطناعي، ودفعها إلى استخدام أدواتهما للحوسبة السحابية.