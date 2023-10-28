الجيش الروسي يستهدف مركز قيادة أوكراني في كريفوغراد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استهداف برج القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد.

وأضافت الوزارة: "في مطار كاناتوفو في مقاطعو كيروفوغراد، تعرض مركز القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية للقصف".

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرات "سو-25" و"ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق داريفكا بمقاطعة خيرسون وتيرنوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات المجموعة المركزية وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني، في مناطق تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وبالإضافة إلى ذلك، أصيبت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك وغابات سيريبريانسكي.

وأوضحت وزارة الدفاع أن "خسائر العدو بلغت بحدود 100 عسكري ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات".

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على تجمعات القوات البشرية التابعة للواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 118 في مناطق فوديانوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو نحو 120 عسكريًا وثلاث مركبات.