وزير الخارجية الروسي: تدمير قطاع غزة سيخلق كارثة لعقود

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، الدعوة لضرورة إطلاق برامج إنسانية في قطاع غزة، لإنقاذ السكان القابعين تحت الحصار بلا ماء وغذاء وكهرباء.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن تدمير قطاع غزة سيخلق كارثة لعقود، لافتًا إلى أن "الدخول في مفاوضات مباشرة حول قيام دولتي فلسطين وإسرائيل أصبح الآن بعيد المنال".

وأكد أن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع إسرائيل بشكل كامل، وترسل إشارات حول ضرورة التوصل لحل سلمي.

وقال لافروف، معلقا على الخطط التي أعلنتها إسرائيل حول "تدمير حماس"، إن هذه الخطط لتدمير "حماس" لا يمكن تنفيذها دون تدمير غزة وأغلبية السكان المدنيين.

وأضاف: "نرسل إشارات للجانب الإسرائيلي حول ضرورة البحث عن حل سلمي، وعدم استكمال استراتيجية الأرض المحروقة"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

كما لفت لافروف إلى أن موظفي الأمم المتحدة في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يتمتعون بحصانة خاصة، وعلى المنظمة أن تعتني بذلك.