نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرة حاشدة في شوارع لندن لدعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظاهر آلاف المواطنين في مدينة لندن اليوم السبت، في مسيرة حاشدة في شوارع لندن لدعم الفلسطينين، وسط هتافات بالحرية للشعب الفلسطيني.

وأظهرت مقاطع فيديو توافد المتظاهرين على شوارع لندن للمشاركة في المظاهرة.

وظهر المتظاهرون وهم يحملون الأعلام الفلسطينية، وإشارات بالحرية للشعب الفلسطيني.

وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، ذكرت اليوم إنه من المتوقع أن يخرج آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى شوارع بريطانيا اليوم السبت مع تصعيد إسرائيل هجومها على غزة.

وتتوقع الشرطة، أن ينضم نحو 100 ألف شخص إلى مظاهرة في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، مع تنظيم مسيرات أخرى في أماكن أخرى من المملكة المتحدة - بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قطعت فيه إسرائيل الاتصالات في قطاع غزة في هجمات مكثفة، مما أدى إلى قطع الاتصال بين 2.3 مليون نسمة وبين العالم الخارجي إلى حد كبير.