نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اشتباكات عنيفة على الحدود الشرقية لقطاع غزة وأنباء عن التصدي لتوغل إسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن سماع أصوات اشتباكات عنيفة ودوي إطلاق نار في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة وسط أنباء عن التصدي لمحاولات توغل إسرائيلية.

وأشارت إلى أنه يسمع دوي إطلاق نار أيضا في المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف لتلك المناطق.

وقال شهود عيان، إن القصف الجوي والمدفعي العنيف لا يزال مستمرا شرق خانيونس ورفح، كما يتم إطلاق قنابل مضيئة بشكل مكثيف في أجواء بلدة جحر الديك والمغراقة وسط قطاع غزة.