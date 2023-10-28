نتنياهو: أصدقاؤنا في الدول العربية والعالم يعرفون أننا إن لم ننتصر سيأتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 09:35 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، أن هدف إسرائيل واضح وهو 'القضاء على القدرات العسكرية لحماس والإفراج عن الأسرى'.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن 'الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة'، وأشار إلى أنه 'تم توسيع نشاط الجيش البري في غزة بموافقة جماعية (في الكابنيت)'.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: 'نخوض حرب الإنسانية ضد البربرية وأصدقاؤنا في الدول العربية والعالم يعرفون أننا إن لم ننتصر سيأتي دورهم'.

قوة خاصة من قوات الجيش الإسرائيلي دخلت إلى شمال قطاع

وكشف أن قوة خاصة من قوات الجيش الإسرائيلي دخلت إلى شمال قطاع غزة الليلة الماضية، وقامت بأعمال برية هناك. وقال نتنياهو: 'التقيت عائلات المخطوفين وقلت لهم إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإعادتهم'.

وأضاف: 'كثفنا ضرباتنا الجوية في الأيام الأخيرة لمساعدة قواتنا على الدخول البري، حذرنا شعب غزة للانتقال جنوبا وفي المقابل عدونا يستخدم المستشفيات والمدنيين في عملياته'.