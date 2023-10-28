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أحمد جودة - القاهرة - حددت كتائب القسام، شروط إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، في محاولة للوصول إلى تفاوض مع دولة الاحتلال وإنهاء التصعيد الهائل للأحداث من قبل إسرائيل.

عاجل - حركة حماس تحدد شروط إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استعدادها لإطلاق سراح الرهائن المختطفين خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام: “إن ثمن العدد الكبير من الأسرى الإسرائيليين هو تبييض كافة السجون من كافة الأسرى الفلسطيني”.

وأضاف: "كان هناك اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل"،

وتابع أبو عبيدة: "إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا".

وأردف: "عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر ليس إلا لألم عظيم يتجرعه... نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا لا نزال في انتظاره.. سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف".

وأختتم أبو عبيدة: "زمن انكسار الصهيونة قد بدأ.. زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى".

كتائب القسام توجه رسالة قاسية للدولة العربية

وجهت كتائب القسام، رسالة قاسية، للدول العربية: قائلة: "أقول لزعماء أمتنا العربية هل وصل بكم العجز إلى أنكم لا تستطيعون تحريك المساعدات؟".

الرئيس الفلسطيني: الشعب يتعرض لمذابح

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: "منذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وطالب محمود عباس قادة الدول العربية بضرورة عقد قمة عربية طارئة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمذابح وإبادة جماعية في غزة.

نتنياهو: الحرب ستكون صعبة وطويلة

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هدف دولته هو القضاء على القدرة العسكرية لحماس والإفراج عن الأسرى، جاء ذلك خلال لقائه مع عائلات الأسرى الإسرائيليبن بغزة.

وقال نتنياهو: “التقيت عائلات المخطوفين وقلت لهم إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإعادتهم”، مُشيرًا إلى أن الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة.

وأضاف: "تم توسيع نشاط الجيش البري في غزة بموافقة جماعية (في الكابنيت)".

وتابع نتنياهو: "كثفنا ضرباتنا الجوية في الأيام الأخيرة لمساعدة قواتنا على الدخول البري، وحذرنا شعب غزة للانتقال جنوبا وفي المقابل عدونا يستخدم المستشفيات والمدنيين في عملياته".